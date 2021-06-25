Один человек пострадал во время стрельбы в Ивановской области

В Ильинском районе Ивановской области неизвестный мужчина открыл огонь на улице по прохожим. В результате ЧП пострадал один человек.

Подросток зарезал 13-летнего школьника в Перми

Нападавший ликвидирован сотрудниками полиции. Как сообщили местные власти, мужчина оказал сопротивление силовикам при задержании.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360». Подробности произошедшего выясняются.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СтрельбаИвановская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры