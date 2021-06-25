Один человек пострадал во время стрельбы в Ивановской области
25 июня 202111:05
В Ильинском районе Ивановской области неизвестный мужчина открыл огонь на улице по прохожим. В результате ЧП пострадал один человек.
Нападавший ликвидирован сотрудниками полиции. Как сообщили местные власти, мужчина оказал сопротивление силовикам при задержании.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360». Подробности произошедшего выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru