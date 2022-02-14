В подмосковных Люберцах произошел взрыв газа в жилом доме

Инцидент произошел в пятиэтажном доме номер 21 в 1-м Панковском проезде. По данным агентства, пострадал один человек.

Отмечается, что конструкция здания не повредилась. В результате взрыва были выбиты входная дверь и стекла квартиры.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

