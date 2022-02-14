В подмосковных Люберцах произошел взрыв газа в жилом доме
14 февраля 202221:47
Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в пятиэтажном доме номер 21 в 1-м Панковском проезде. По данным агентства, пострадал один человек.
Отмечается, что конструкция здания не повредилась. В результате взрыва были выбиты входная дверь и стекла квартиры.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru