В подмосковных Люберцах произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел в пятиэтажном доме номер 21 в 1-м Панковском проезде. По данным агентства, пострадал один человек.

Отмечается, что конструкция здания не повредилась. В результате взрыва были выбиты входная дверь и стекла квартиры.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв ГазаПодмосковье
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