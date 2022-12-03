Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке в Астраханской области
Взрыв газового оборудования произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Камызяке в Астраханской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке. <...> В результате взрыва пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения. С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Из многоэтажного дома эвакуировали 114 человек, 12 из них находятся в пункте временного размещения. Как сообщил Бабушкин, специальная комиссия обследует здание «на предмет возможности дальнейшего проживания граждан».
«Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут восстановлены за счет нашего бюджета», — подчеркнул губернатор.
Прокуратура Астраханской области организовала проверку по факту инцидента.
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