СМИ: Из-за взрыва газа на юго-западе Москвы мог пострадать человек
12 августа18:33
Взрыв газа произошёл в жилом доме на юго-западе Москвы. Как сообщает RT, хлопок произошёл по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3 на втором этаже.
По данным «Интерфакса», пострадал как минимум один человек. Информация уточняется. После происшествия в здании обрушилась стена, и было повреждено остекление.
Добавим, хлопок по предварительным данным произошёл во время пуско-наладочных работ.
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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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