СМИ: Из-за взрыва газа на юго-западе Москвы мог пострадать человек

Взрыв газа произошёл в жилом доме на юго-западе Москвы. Как сообщает RT, хлопок произошёл по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3 на втором этаже.

По данным «Интерфакса», пострадал как минимум один человек. Информация уточняется. После происшествия в здании обрушилась стена, и было повреждено остекление.

Добавим, хлопок по предварительным данным произошёл во время пуско-наладочных работ.

