Один человек пострадал на кемеровском заводе из-за обрушившейся крыши
24 января 202015:36
В Прокопьевске Кемеровской области в здании вагоносборочного цеха обвалилась крыша. Причиной ЧП стал неубранный с кровли снег. Вместе с крышей обрушились также стены цеха.
В момент обрушения в цехе находились более 20 человек, сообщает «Интерфакс». На данный момент известно об одном пострадавшие, это рабочий завода. Остальные работники не пострадали, она самостоятельно покинули аварийное здание.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: соцсети
Горячие новости
- При стрельбе в Германии убиты 6 человек
- В МЧС объяснили «дрессировку» пожарного главой Чувашии дружбой
- Песков признался, что СМИ много не знают, как помиловали Ходорковского
- Один человек пострадал на кемеровском заводе из-за обрушившейся крыши
- В Ухани началось строительство госпиталя для заражённых коронавирусом