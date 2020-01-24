Один человек пострадал на кемеровском заводе из-за обрушившейся крыши

В Прокопьевске Кемеровской области в здании вагоносборочного цеха обвалилась крыша. Причиной ЧП стал неубранный с кровли снег. Вместе с крышей обрушились также стены цеха.

В момент обрушения в цехе находились более 20 человек, сообщает «Интерфакс». На данный момент известно об одном пострадавшие, это рабочий завода. Остальные работники не пострадали, она самостоятельно покинули аварийное здание.



