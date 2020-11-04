Один человек погиб, восемь получили травмы в ДТП в Туве
Один человек погиб, восемь пострадали в результате ДТП в республике Тыва, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, утром в Улуг-Хемском районе республики автомобиль «Лада» столкнулся с минивэном Nissan.
В автомобилях находились 9 человек. В результате аварии один погиб, восемь получили травмы, четверо из пострадавших — дети. Раненых доставляют в региональные больницы.
МЧС уточняет, что к ликвидации последствий автокатастрофы привлекли 10 спасателей и пять единиц техники.
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