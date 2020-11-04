Один человек погиб, восемь получили травмы в ДТП в Туве

Один человек погиб, восемь пострадали в результате ДТП в республике Тыва, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, утром в Улуг-Хемском районе республики автомобиль «Лада» столкнулся с минивэном Nissan.

В автомобилях находились 9 человек. В результате аварии один погиб, восемь получили травмы, четверо из пострадавших — дети. Раненых доставляют в региональные больницы.

МЧС уточняет, что к ликвидации последствий автокатастрофы привлекли 10 спасателей и пять единиц техники.

