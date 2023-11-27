Один человек погиб во время шторма в Сочи

Тело погибшего мужчины было обнаружено на территории Сочи во время шторма. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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По данным ведомства, погибший был найден на набережной, рядом с рестораном "Старгород", под завалом из веток. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, проводятся необходимые следственные мероприятия.

«Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент личность погибшего не установлена», - указали в отряде.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Радиоточке НСН», что мощный шторм и сильный ветер снова придут в Крым и на Кубань в ночь на среду, 29 ноябряю

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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