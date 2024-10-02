Один человек погиб во время пожара в театре Музыкальной комедии в Екатеринбурге
В результате возгорания в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии в Екатеринбурге погиб один человек, сообщили в Минздраве региона.
В результате происшествия спасены шесть человек, эвакуированы были 105, уточнили в МЧС по Свердловской области. Жертвой возгорания стал один человек.
В ведомстве рассказали, что в учреждении культуры загорелись вещи в помещении на 4 этаже на 15 квадратных метрах. Пожар локализован.
Ранее стало известно, что два человека получили травмы в результате пожара, возникшего на складе деревянных и пластиковых изделий в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба муниципального центра управления (МЦУ) города, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru