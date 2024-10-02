Один человек погиб во время пожара в театре Музыкальной комедии в Екатеринбурге

В результате происшествия спасены шесть человек, эвакуированы были 105, уточнили в МЧС по Свердловской области. Жертвой возгорания стал один человек.

В ведомстве рассказали, что в учреждении культуры загорелись вещи в помещении на 4 этаже на 15 квадратных метрах. Пожар локализован.

Ранее стало известно, что два человека получили травмы в результате пожара, возникшего на складе деревянных и пластиковых изделий в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба муниципального центра управления (МЦУ) города, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

