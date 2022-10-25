Один человек погиб в Волгограде в результате взрыва на заводе
25 октября 202218:10
Один человек погиб в результате взрыва в производственном цехе одной из коммерческих организаций в Волгограде, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.
«По предварительной информации один человек погиб, количество пострадавших устанавливается», - заявили в ведомстве.
Ранее в региональном ГУ МЧС рассказали, что на промышленном предприятии в Красноармейском районе Волгограда загорелась алюминиевая пыль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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25 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru