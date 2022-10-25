Один человек погиб в Волгограде в результате взрыва на заводе

Один человек погиб в результате взрыва в производственном цехе одной из коммерческих организаций в Волгограде, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

СК сообщил о погибших из-за взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом

«По предварительной информации один человек погиб, количество пострадавших устанавливается», - заявили в ведомстве.

Ранее в региональном ГУ МЧС рассказали, что на промышленном предприятии в Красноармейском районе Волгограда загорелась алюминиевая пыль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывВолгоград
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры