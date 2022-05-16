Один человек погиб в результате стрельбы в Приморье
Один человек погиб в результате стрельбы в поселке Рощино в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По данным ведомства, ночью в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями отдыхающих в одном из кафе поселка. Жертвой конфликта стал мужчина 1998 года рождения: он получил смертельное ранение и скончался в больнице, пишет РИА ФАН. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, стрельба произошла на парковке у кафе. Мужчины начали словесную перепалку, которая переросла в драку, затем один из участников конфликта достал пистолет и начал стрелять, а его оппоненты открыли огонь из ружей. Ранения получили 25-летний мужчина и 17-летний подросток, пишет Газета.ру.
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