Один человек погиб в результате стрельбы в Приморье

По данным ведомства, ночью в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями отдыхающих в одном из кафе поселка. Жертвой конфликта стал мужчина 1998 года рождения: он получил смертельное ранение и скончался в больнице, пишет РИА ФАН. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, стрельба произошла на парковке у кафе. Мужчины начали словесную перепалку, которая переросла в драку, затем один из участников конфликта достал пистолет и начал стрелять, а его оппоненты открыли огонь из ружей. Ранения получили 25-летний мужчина и 17-летний подросток, пишет Газета.ру.

