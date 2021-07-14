Один человек погиб в результате пожара на катере в Охотском море
14 июля 202105:41
В Охотском море рядом близ мыса Куприяновский и заливом Екатерины произошел пожар на катере, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В результате инцидента погиб один человек. По предварительным данным, на судне находились два человека, поиск второго продолжается.
Судно, которое принадлежит ФГБУ «Заповедное Приамурье», находилось на плаву в районе мыса Литке. В настоящее время огонь потушен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru