Один человек погиб в результате пожара на катере в Охотском море

В результате инцидента погиб один человек. По предварительным данным, на судне находились два человека, поиск второго продолжается.

Судно, которое принадлежит ФГБУ «Заповедное Приамурье», находилось на плаву в районе мыса Литке. В настоящее время огонь потушен.

