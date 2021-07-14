Один человек погиб в результате пожара на катере в Охотском море

В Охотском море рядом близ мыса Куприяновский и заливом Екатерины произошел пожар на катере, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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В результате инцидента погиб один человек. По предварительным данным, на судне находились два человека, поиск второго продолжается.

Судно, которое принадлежит ФГБУ «Заповедное Приамурье», находилось на плаву в районе мыса Литке. В настоящее время огонь потушен.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Судно
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