Торговое судно взорвалось в порту Дубая
7 июля 202123:36
Торговое судно, находящееся в порту Дубая, взорвалось в среду вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения телеканала Al Arabiya.
После взрыва судно загорелось. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, скорая помощь и спасатели. Отмечается, что взорвавшееся судно может быть нефтяным танкером.
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7 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru