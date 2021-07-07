Торговое судно взорвалось в порту Дубая

Торговое судно, находящееся в порту Дубая, взорвалось в среду вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения телеканала Al Arabiya.

После взрыва судно загорелось. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, скорая помощь и спасатели. Отмечается, что взорвавшееся судно может быть нефтяным танкером.

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ТЕГИ:ВзрывДубай
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