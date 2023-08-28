Один человек погиб в результате перестрелки в отеле в Бодруме

По данным издания, инцидент произошел накануне вечером в районе Гельтюркбуку.

«Предположительно, произошла перестрелка между 3 людьми, личность которых еще предстоит установить, которые приехали в отель на машине, и 3 людьми, проживавшими в отеле», — отмечает газета.

Подозреваемые скрылись, их поиски продолжаются. Начато масштабное расследование ЧП.

Ранее стало известно, что перестрелка произошла в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье, мужчина получил ранение в руку, пишет Ura.ru.

