Один человек погиб в результате перестрелки в отеле в Бодруме

Один человек погиб, трое пострадали в перестрелке в отеле курортной провинции Бодрум в Турции. Об этом пишет Yeni Şafak.

Четыре человека пострадали в результате стрельбы на школьном матче в США

По данным издания, инцидент произошел накануне вечером в районе Гельтюркбуку.

«Предположительно, произошла перестрелка между 3 людьми, личность которых еще предстоит установить, которые приехали в отель на машине, и 3 людьми, проживавшими в отеле», — отмечает газета.

Подозреваемые скрылись, их поиски продолжаются. Начато масштабное расследование ЧП.

Ранее стало известно, что перестрелка произошла в доме продюсера Гранта Палагаева в Подмосковье, мужчина получил ранение в руку, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеПострадавшиеПерестрелкаОтелиТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры