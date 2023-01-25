В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

Правоохранители в Испании задержали 74-летнего мужчину, которого подозревают в отправке посылок со взрывчаткой. Он направил их в посольство Украины в Мадриде, а также председателю правительства королевства Педро Санчеса, сообщает телеканал La Sexta. Мужчина родом из испанского города Бургос, мотивы его действий не сообщаются.

LaSexta: Посылку со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде

Сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал из-за детонации взрывного устройства, спрятанного в конверте, 30 ноября. Он пришел по почте на имя украинского посла Сергея Погорельцева. В тот же день в Испании обнаружили еще два конверта с бомбами. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что с конца ноября украинские дипломаты получили как минимум 17 анонимных посылок, в которых были найдены взрывные устройства или их имитация, а также части животных, например, глаза коров, свиней.

На днях издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что власти Европы и США подозревают военную разведку России в организации рассылок взрывных устройств в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПосольствоВзрывное УстройствоИспания
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