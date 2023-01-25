В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

Сотрудник посольства Украины в Мадриде пострадал из-за детонации взрывного устройства, спрятанного в конверте, 30 ноября. Он пришел по почте на имя украинского посла Сергея Погорельцева. В тот же день в Испании обнаружили еще два конверта с бомбами. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что с конца ноября украинские дипломаты получили как минимум 17 анонимных посылок, в которых были найдены взрывные устройства или их имитация, а также части животных, например, глаза коров, свиней.

На днях издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что власти Европы и США подозревают военную разведку России в организации рассылок взрывных устройств в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

