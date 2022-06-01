Один человек погиб в результате хлопка газа в Мытищах
Хлопок газа произошёл в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи на улице Мира, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, в результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребёнок.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», - добавили в прокуратуре.
Ранее в результате хлопка газа в частном доме в Туапсе пострадали семь человек, сообщает RT.
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