Один человек погиб в результате хлопка газа в Мытищах

По данным ведомства, в результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребёнок.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», - добавили в прокуратуре.

Ранее в результате хлопка газа в частном доме в Туапсе пострадали семь человек, сообщает RT.

