Один человек погиб в результате хлопка газа в Мытищах

Хлопок газа произошёл в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи на улице Мира, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Взрыв произошел в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге

По данным ведомства, в результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребёнок.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», - добавили в прокуратуре.

Ранее в результате хлопка газа в частном доме в Туапсе пострадали семь человек, сообщает RT.

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ТЕГИ:ПрокуратураМосковская ОбластьМытищиВзрыв Газа
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