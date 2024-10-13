Один человек погиб в массовом ДТП в Московской области
13 октября 202415:57
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе А-108 в Московской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. ДТП произошло на 175-м километре трассы.
На месте погиб один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru