Один человек погиб в ДТП в Тамбовской области
17 августа 202223:55
ДТП произошло в Тамбовской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
Отмечается, что еще четверо человек пострадали, среди низ трое детей.
Столкнулись два автомобиля ВАЗ и Ленд Ровер. Предварительно, водитель ВАЗ погиб на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru