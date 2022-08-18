Один человек погиб в ДТП в Тамбовской области

ДТП произошло в Тамбовской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

Ребенок погиб в ДТП в Свердловской области

Отмечается, что еще четверо человек пострадали, среди низ трое детей.

Столкнулись два автомобиля ВАЗ и Ленд Ровер. Предварительно, водитель ВАЗ погиб на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТамбовДТП
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