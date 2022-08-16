Ребенок погиб в ДТП в Свердловской области
16 августа 202223:19
Ребенок погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Свердловской области на трассе Екатеринбург - Пермь . Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что еще три человека пострадали. Среди них двое детей 2005 и 2020 года рождения.
Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком при попытки опережения. При ударе машина вылетела на полосу встречного движения, где также столкнулся с грузовиком.
Погибшая девочка была 2006 года рождения.
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16 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru