Один человек погиб в ДТП с автобусом в Германии

Один человек погиб в ДТП с автобусом в немецком городе Лангенхаген. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В Москве в автоаварии погибли четыре человека

Полностью заполненный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Отмечается, что еще 19 человек получили серьёзные ранения. В частности, среди пострадавших четыре ребенка.

Предварительной причиной аварии называют неисправность светофора. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
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