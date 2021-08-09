Один человек погиб в ДТП с автобусом в Германии
9 августа 202122:49
Один человек погиб в ДТП с автобусом в немецком городе Лангенхаген. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Полностью заполненный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Отмечается, что еще 19 человек получили серьёзные ранения. В частности, среди пострадавших четыре ребенка.
Предварительной причиной аварии называют неисправность светофора. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru