Один человек погиб в ДТП со скорой помощью и легковушкой в Чувашии

В Чувашии в результате аварии со скорой помощью погиб один человек. Еще шесть пострадали, в том числе ребенок, сообщил телеграм-канал «ГИБДД Чувашии».

В материале говорится, что легковой автомобиль «Приора», двигаясь со стороны села Шихазаны в сторону города Канаш, не уступил дорогу и столкнулся с машиной скорой помощи.