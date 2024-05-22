Один человек погиб в ДТП со скорой помощью и легковушкой в Чувашии

В Чувашии в результате аварии со скорой помощью погиб один человек. Еще шесть пострадали, в том числе ребенок, сообщил телеграм-канал «ГИБДД Чувашии».

В материале говорится, что легковой автомобиль «Приора», двигаясь со стороны села Шихазаны в сторону города Канаш, не уступил дорогу и столкнулся с машиной скорой помощи.

На МКАД в Москве столкнулись три машины

В результате столкновения погибла пассажирка «Приоры» и пострадал мужчина, который был за рулем. Водитель скорой помощи и два ее пассажира – четырехлетний ребенок и женщина, получили травмы. Уточняется, что все они госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее один человек погиб при столкновении гоночной машины с толпой на соревнованиях под Петербургом, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПЧувашия

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