Один человек погиб в ДТП со скорой помощью и легковушкой в Чувашии
В Чувашии в результате аварии со скорой помощью погиб один человек. Еще шесть пострадали, в том числе ребенок, сообщил телеграм-канал «ГИБДД Чувашии».
В материале говорится, что легковой автомобиль «Приора», двигаясь со стороны села Шихазаны в сторону города Канаш, не уступил дорогу и столкнулся с машиной скорой помощи.
В результате столкновения погибла пассажирка «Приоры» и пострадал мужчина, который был за рулем. Водитель скорой помощи и два ее пассажира – четырехлетний ребенок и женщина, получили травмы. Уточняется, что все они госпитализированы.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее один человек погиб при столкновении гоночной машины с толпой на соревнованиях под Петербургом, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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