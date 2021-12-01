Один человек погиб в ДТП с вахтовым автобусом и фурой в Татарстане
Один человек погиб, 15 пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком в Татарстане. Об этом сообщает МВД по республике.
Авария произошла в 06:30 на 9-м км автодороги Елабуга-Гари-Абалач.
«Водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, 15 человек получили травмы различной степени тяжести», — цитирует ТАСС сообщение МВД.
Ранее стало известно, что грузовой автомобиль совершил наезд на трехлетнего ребенка в Лазаревском районе Сочи, малыш погиб на месте, пишет «Свободная пресса».
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