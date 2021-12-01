Один человек погиб в ДТП с вахтовым автобусом и фурой в Татарстане

Один человек погиб, 15 пострадали в результате ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком в Татарстане. Об этом сообщает МВД по республике.

В Рязани грузовик насмерть сбил двух человек на остановке

Авария произошла в 06:30 на 9-м км автодороги Елабуга-Гари-Абалач.

«Водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, 15 человек получили травмы различной степени тяжести», — цитирует ТАСС сообщение МВД.

Ранее стало известно, что грузовой автомобиль совершил наезд на трехлетнего ребенка в Лазаревском районе Сочи, малыш погиб на месте, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеДТПТатарстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры