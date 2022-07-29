Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП на Кубани

Пятеро жителей Санкт-Петербурга погибли в результате ДТП в Тимашевском районе Кубани, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Два человека погибли в результате ДТП с участием скорой помощи в Твери

По данным ведомства, водитель автомобиля Ford допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.

«В результате ДТП погибли водитель иномарки 1962 года рождения, его супруга 1967 года рождения, а также трое детей 7, 11 и 13 лет», - уточнили в прокуратуре.

Ранее в Казачинском районе Красноярского края столкнулись Toyota и автобус с 14 пассажирами, в результате чего погибли два человека и восемь, в том числе ребёнок, пострадали, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиДТПКраснодарский Край
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