Один человек погиб в ДНР из-за обстрела украинских силовиков

Один человек погиб и двое пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки в результате обстрела со стороны украинских военных, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины один наш защитник погиб и один получил ранения», - отметил Безсонов.

Он добавил, что из-за обстрелов повреждены семь домов в Докучаевске, Коминтерново и Горловке.

С апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек (среди них — около 2,8 тыс. гражданских лиц), еще около 24 тыс. пострадали.



