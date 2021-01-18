Один человек погиб в автоаварии в Архангельской области

Пять человек получили травмы, еще один погиб в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса в Архангельской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

ДТП произошло в 51 километре от Архангельска - на 1181-м километре федеральной автодороги М-8. Там столкнулись Ford Transit и автоцистерна молоковоза. В Ford находилось шесть человек, один из них скончался на месте. Водитель молоковоза не пострадал.

В результате автоаварии разлива топлива не произошло, движение не перекрыто.

Под Братском четыре человека погибли в ДТП

Ранее на трассе Ижевск - Сарапул в Удмуртии трое человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей. Причиной ДТП мог стать обгон, в результате которого водитель Lada потерял управление автомобилем.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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