Один человек погиб в автоаварии в Архангельской области
Пять человек получили травмы, еще один погиб в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса в Архангельской области, сообщает региональное ГУ МЧС.
ДТП произошло в 51 километре от Архангельска - на 1181-м километре федеральной автодороги М-8. Там столкнулись Ford Transit и автоцистерна молоковоза. В Ford находилось шесть человек, один из них скончался на месте. Водитель молоковоза не пострадал.
В результате автоаварии разлива топлива не произошло, движение не перекрыто.
Ранее на трассе Ижевск - Сарапул в Удмуртии трое человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей. Причиной ДТП мог стать обгон, в результате которого водитель Lada потерял управление автомобилем.
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