Один человек погиб в аварии на ЦКАД
11 октября 202123:26
Авария произошла на ЦКАД в Москве, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Также в ДТП пострадали два человека. Их состояние не уточняется.
Авария произошла вблизи деревни Жедочи. Самосвал столкнулся с манипулятором и легковым автомобилем.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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11 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru