Один человек погиб в аварии на ЦКАД

Авария произошла на ЦКАД в Москве, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также в ДТП пострадали два человека. Их состояние не уточняется.

Авария произошла вблизи деревни Жедочи. Самосвал столкнулся с манипулятором и легковым автомобилем.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.



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ФОТО: depositphotos.com
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