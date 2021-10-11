Один человек погиб в аварии на ЦКАД

Авария произошла на ЦКАД в Москве, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



Также в ДТП пострадали два человека. Их состояние не уточняется.

Авария произошла вблизи деревни Жедочи. Самосвал столкнулся с манипулятором и легковым автомобилем.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.





