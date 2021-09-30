Один человек погиб при взрыве нефтепровода на западе Венесуэлы

По данным газеты, ранеными являются двое несовершеннолетних (11 и 15 лет). Первый получил множественные травмы, второй - ожоги 90% тела. Оба госпитализированы.

Власти считают, что взрыв произошел из-за неправильного обращения с клапанами PDVSA для нелегальной добычи топлива, пишет издание. По предварительным данным, раненые пытались незаконно добыть бензин.

