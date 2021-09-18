Хакеры атаковали финансовую систему Венесуэлы

Хакеры совершили масштабную атаку на крупный венесуэльский банк Banco de Venezuela. Об этом сообщает правительство республики.

«Правительство Венесуэлы сообщает, что сегодня, 17 сентября 2021 года, была совершена террористическая атака на национальную финансовую систему, а точнее на технологическую платформу Banco de Venezuela, крупнейшего банка страны», — цитирует заявление ТАСС.

Из-за действий злоумышленников все операции были недоступны для клиентов банка. Власти считают, что целью атаки было уничтожение и изменение банковских данных. Специалисты Banco de Venezuela занимаются восстановлением системы.

