Один человек погиб при взрыве мечети в Афганистане
Мечеть взорвалась на юго-востоке Афганистана, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.
Инцидент произошел в провинции Хост. В результате взрыва были ранены 14 человек. Отмечается, что трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Ранее в воскресенье 2 октября стало известно, что вблизи мечети Идгах в Кабуле взорвалась бомба. Тогда погибли восемь человек, 20 получили ранения.
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