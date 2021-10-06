Один человек погиб при взрыве мечети в Афганистане

Мечеть взорвалась на юго-востоке Афганистана, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

Инцидент произошел в провинции Хост. В результате взрыва были ранены 14 человек. Отмечается, что трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Ранее в воскресенье 2 октября стало известно, что вблизи мечети Идгах в Кабуле взорвалась бомба. Тогда погибли восемь человек, 20 получили ранения.



