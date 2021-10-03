Стало известно число пострадавших при взрыве около мечети Кабула

По данным ведомства, трое человек в связи с произошедшим инцидентом задержаны. Силовики выясняют причины и подробности произошедшего.

Ранее в воскресенье стало известно, что вблизи мечети Идгах в Кабуле взорвалась бомба. Факт произошедшего инцидента взрыва подтвердил представитель радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Напомним, в ноябре 12 верующих погибли, 33 получили ранения в результате взрыва, который произошел в мечети вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Хост на востоке страны, сообщил губернатор Хакам Хан Хабиби.





