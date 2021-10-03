Стало известно число пострадавших при взрыве около мечети Кабула

При взрыве возле мечете в столице Афганистана восемь человек погибли, 20 получили ранения, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших и восьми раненых из-за взрыва у входа в кабульскую мечеть. Об этом рассказал портал Ariana News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Саида Хости.

Жертвами взрыва в мечети в Афганистане стали 12 человек

По данным ведомства, трое человек в связи с произошедшим инцидентом задержаны. Силовики выясняют причины и подробности произошедшего.

Ранее в воскресенье стало известно, что вблизи мечети Идгах в Кабуле взорвалась бомба. Факт произошедшего инцидента взрыва подтвердил представитель радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Напомним, в ноябре 12 верующих погибли, 33 получили ранения в результате взрыва, который произошел в мечети вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Хост на востоке страны, сообщил губернатор Хакам Хан Хабиби.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МечетьВзрывАфганистанПолиция
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