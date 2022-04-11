Один человек погиб при взрыве газа в Ступине
Бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в городе Ступино в Подмосковье. Об этом сообщает МЧС.
«В городском округе Ступино, на Центральном переулке, дом 4, предварительно, произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже пятиэтажного шестиподъездного дома с последующим возгоранием», — приводит сообщение «Интерфакс».
На четвертом и пятом этажах дома обрушились внешние панели, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир. Кроме того, на третьем этаже зафиксирован перекос стен, выбиты окна, разрушена одна перегородка, пишут Известия.
По данным регионального главка МЧС, в результате взрыва погиб один человек. Также сообщается о десяти пострадавших.
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