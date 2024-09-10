Один человек погиб при возгорании коллектора природного газа доменной печи в цеху «Евраз НТМК»

Один человек погиб в результате возгорании коллектора природного газа доменной печи в цеху «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным ведомства, еще трое человек пострадали.

По факту инцидента прокуратура организовала проверку.

Ранее порядка 20 человек пострадали в результате аварии в Алданском районе, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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