Один человек погиб при возгорании коллектора природного газа доменной печи в цеху «Евраз НТМК»
10 сентября 202411:56
Один человек погиб в результате возгорании коллектора природного газа доменной печи в цеху «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным ведомства, еще трое человек пострадали.
По факту инцидента прокуратура организовала проверку.
Ранее порядка 20 человек пострадали в результате аварии в Алданском районе, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на территории аэропорта Жуковский
- Песков: Удары ВСУ по жилым кварталам нельзя ассоциировать с военными действиями
- Минпромторг внес в перечень товаров для параллельного импорта запчасти для Kia
- В мессенджере Telegram снова произошел сбой
- Роспотребнадзор: Более 6,5 млн россиян сделали прививки от гриппа
- «От 113 тысяч рублей»: Магазины открыли предзаказ на iPhone 16 в России
- Шойгу: Турция призвала не наносить удары по атомным объектам, Украина отказалась
- Три человека пострадали в Голой Пристани Херсонской области из-за обстрела ВСУ
- Умер композитор Григорий Ауэрбах
- В Москве впервые вручили премию мира имени Л.Н. Толстого
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru