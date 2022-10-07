Один человек погиб при столкновении судов в Каспийском море
7 октября 202218:32
Два маломерных судна столкнулись в Каспийском море под Астраханью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия погиб один из судоводителей, есть пострадавшие.
Ранее корабль ВМС Румынии подорвался на мине в Чёрном море при попытке её обезвредить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru