Один человек погиб при столкновении судов в Каспийском море

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия погиб один из судоводителей, есть пострадавшие.

Ранее корабль ВМС Румынии подорвался на мине в Чёрном море при попытке её обезвредить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

