Один человек погиб при столкновении судов в Каспийском море

Два маломерных судна столкнулись в Каспийском море под Астраханью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Более 170 человек эвакуировали с судна в Черном море

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия погиб один из судоводителей, есть пострадавшие.

Ранее корабль ВМС Румынии подорвался на мине в Чёрном море при попытке её обезвредить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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