Один человек погиб при пожаре на заводе в Шанхае

Один человек погиб, один пострадал в результате пожара на нефтехимическом заводе в китайском Шанхае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Нефтехимическое предприятие загорелось в Шанхае

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул на заводе по производству этиленгликоля в городском районе Цзиньшань.

По данным СМИ, погибший работал водителем, точная причина его смерти устанавливается. Еще один человек был госпитализирован с легкими травмами.

Как сообщают местные власти, сейчас пожар на нефтехимическом предприятии «эффективно контролируется».

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ФОТО: depositphotos.com
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