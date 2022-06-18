Один человек погиб при пожаре на заводе в Шанхае
Один человек погиб, один пострадал в результате пожара на нефтехимическом заводе в китайском Шанхае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее стало известно, что огонь вспыхнул на заводе по производству этиленгликоля в городском районе Цзиньшань.
По данным СМИ, погибший работал водителем, точная причина его смерти устанавливается. Еще один человек был госпитализирован с легкими травмами.
Как сообщают местные власти, сейчас пожар на нефтехимическом предприятии «эффективно контролируется».
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