Один человек погиб при пожаре на заводе в Шанхае

Ранее стало известно, что огонь вспыхнул на заводе по производству этиленгликоля в городском районе Цзиньшань.

По данным СМИ, погибший работал водителем, точная причина его смерти устанавливается. Еще один человек был госпитализирован с легкими травмами.

Как сообщают местные власти, сейчас пожар на нефтехимическом предприятии «эффективно контролируется».

