Нефтехимическое предприятие загорелось в Шанхае

Огонь вспыхнул в 4:28 по местному времени (23:28 мск) на заводе по производству этиленгликоля одной из нефтехимических компаний в городском районе Цзиньшань. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

Данных о пострадавших пока не поступало.

