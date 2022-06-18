Нефтехимическое предприятие загорелось в Шанхае
18 июня 202205:49
Пожар произошел на нефтехимическом предприятии в Шанхае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую противопожарную службу.
Огонь вспыхнул в 4:28 по местному времени (23:28 мск) на заводе по производству этиленгликоля одной из нефтехимических компаний в городском районе Цзиньшань. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
Данных о пострадавших пока не поступало.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Нефтехимическое предприятие загорелось в Шанхае
- В Минобороны сообщили о начале восстановления электросетей в Мелитополе
- Клинтон: США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа президентом
- Первый случай оспы обезьян выявили в Чили
- Антонов предупредил об опасности конфронтации между Россией и США
- Участок трассы Москва-Симферополь в Запорожской области был поврежден при обстреле
- СМИ: Европа начала использовать запасенный на зиму газ
- Бывший американский сенатор назвал Байдена худшим президентом США
- СМИ: США приостановили продажу Киева беспилотников Gray Eagle
- Путин: Нецелесообразно штурмовать укрепрайоны под Донецком
17 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru