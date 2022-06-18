Нефтехимическое предприятие загорелось в Шанхае

Пожар произошел на нефтехимическом предприятии в Шанхае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую противопожарную службу.

Пожар произошел на крупном газовом месторождении в ЯНАО

Огонь вспыхнул в 4:28 по местному времени (23:28 мск) на заводе по производству этиленгликоля одной из нефтехимических компаний в городском районе Цзиньшань. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

Данных о пострадавших пока не поступало.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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