Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом

Отмечается, что еще четверо человек пострадали. По словам Лыскова, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Все четверо человек госпитализированы.

В начале января вблизи острова Пхукет в Таиланде затонул прогулочный катер с российскими туристами. Все находившиеся на борту смогли спастись, сообщает «Радиоточка НСН».

