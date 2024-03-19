Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом

Один человек погиб в результате пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

В Мраморном море затонуло грузовое судно

Отмечается, что еще четверо человек пострадали. По словам Лыскова, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Все четверо человек госпитализированы.

В начале января вблизи острова Пхукет в Таиланде затонул прогулочный катер с российскими туристами. Все находившиеся на борту смогли спастись, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Калининградская ОбластьПогибшиеПожарКорабли

Горячие новости

Все новости

партнеры