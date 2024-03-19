Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом
19 марта 202415:33
Один человек погиб в результате пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.
Отмечается, что еще четверо человек пострадали. По словам Лыскова, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Все четверо человек госпитализированы.
В начале января вблизи острова Пхукет в Таиланде затонул прогулочный катер с российскими туристами. Все находившиеся на борту смогли спастись, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru