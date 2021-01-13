Один человек погиб при опрокидывании автобуса в Ростовской области

Автобус опрокинулся в Ростовской области. ДТП произошло в Красносулинском районе на 974-м км трассы М-4 «Дон». Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Задержан водитель самосвала, врезавшегося в военную колонну

В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали, передает РЕН ТВ.

В Москве 11 января 26-летний водитель самосвала протаранил на Новорижском шоссе колонну автобусов с военными. Четыре солдата-срочника скончались на месте, более 40 получили различные травмы, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПРостовская Область
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