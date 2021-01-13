Один человек погиб при опрокидывании автобуса в Ростовской области
13 января 202109:53
Автобус опрокинулся в Ростовской области. ДТП произошло в Красносулинском районе на 974-м км трассы М-4 «Дон». Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru