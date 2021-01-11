Задержан водитель самосвала, врезавшегося в военную колонну
Сотрудники полиции задержали водителя самосвала, который протаранил колонну автобусов министерства обороны на Новорижском шоссе в Московской области, передает ТАСС. Авария произошла на 28-м километре трассы в районе Красногорска.
По данным оборонного ведомства, погибли четверо военнослужащих. МВД также сообщает о 15 пострадавших. Гражданский грузовик следовал в попутном с колонной направлении. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ, который перевозил личный состав одной из воинских частей. В этот момент колонна стояла на обочине.
Проверку по факту смертельного ДТП вместе с правоохранителями проводит командование Западного военного округа. Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое.
Между тем, источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что в Красногорскую больницу поступило более 20-и пострадавших - в основном военнослужащие по призыву. Движение автотранспорта в районе ДТП сильно затруднено.
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