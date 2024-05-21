Один человек погиб из-за сильной турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур

Один человек погиб и несколько пострадали из-за сильной турбулентности на авиарейсе Лондон-Сингапур, передает Sky News.

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Направлявшийся в Сингапур Boeing 777-300ER был экстренно перенаправлен в Бангкок и приземлился в 15:45 по местному времени. Рейс SQ 321 перевозил 211 пассажиров и 18 членов экипажа, говорится в сообщении авиакомпании.

Власти Таиланда направили дополнительные машины скорой помощи и бригады в аэропорт Суварнабхуми. Что именно произошло на борту самолета в данный момент не сообщается, авиакомпания говорит о «серьезной турбулентности на маршруте».

Ранее в петербургском аэропорту Пулково грузовик повредил крыло самолета. Пострадавших нет, на рейс направили другой борт, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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