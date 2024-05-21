Один человек погиб из-за сильной турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур

Направлявшийся в Сингапур Boeing 777-300ER был экстренно перенаправлен в Бангкок и приземлился в 15:45 по местному времени. Рейс SQ 321 перевозил 211 пассажиров и 18 членов экипажа, говорится в сообщении авиакомпании.



Власти Таиланда направили дополнительные машины скорой помощи и бригады в аэропорт Суварнабхуми. Что именно произошло на борту самолета в данный момент не сообщается, авиакомпания говорит о «серьезной турбулентности на маршруте».

Ранее в петербургском аэропорту Пулково грузовик повредил крыло самолета. Пострадавших нет, на рейс направили другой борт, передает RT.

