В Туапсе один человек погиб при атаке БПЛА на морской порт

Беспилотники ВСУ атаковали Туапсе, есть жертвы. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах.

По словам губернатора, в морском порту, по предварительным данным, погиб мужчина, еще один пострадал. Кроме того, в порту на фоне атаки дронов возникло возгорание.

«Обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий... в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме», - написал Кондратьев.

Также в результате атаки была повреждена газовая труба.

Ранее при ударах БПЛА в Туапсе погибли два человека, были повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных, пишет 360.ru.

