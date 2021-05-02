Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Ленинградской области
В Кировском районе Ленинградской области 1 мая столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
У станции Жихарево водитель Renault, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении фургону Volkswagen, после чего произошло столкновение.
В автоаварии погиб один человек. Травмы получили 34-летняя женщина и двое детей 10 и 3 лет. Все они госпитализированы.
Напомним, в пятницу на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись автомобиль ВАЗ, грузовик и автобус, везший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск. В аварии погибло шестеро детей.
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