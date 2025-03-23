Шесть человек ранены после стрельбы в ночном клубе в Хьюстоне штат Техас

Шесть человек ранены после стрельбы в ночном клубе в Хьюстоне штат Техас. Четверо находятся в критическом состоянии, пишет ABC News.

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Выстрелы прозвучали возле спортивного бара Latinas, который работал нелегально после закрытия. Пострадавших госпитализировали, двое подозреваемых скрылись с места преступления, сказано в материале.

Отмечается, что инцидент произошел на фоне рейдов правоохранителей по нелегальным ночным клубам в Хьюстоне после серии случаев стрельбы в них.

Ранее стрельба произошла в городе Лас-Крусес в американском штате Нью-Мексико, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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