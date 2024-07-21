Один человек погиб и двое детей пострадали в ДТП в Приморье
21 июля 202416:24
Один человек погиб и двое детей пострадали в ДТП в Приморском крае, сообщили в прокуратуре региона.
Водитель автомобиля Toyota Prius выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Cruiser Prado.
В прокуратуре региона сообщили, что погиб водитель автомобиля Toyota.
Ранее три человека стали жертвами ДТП на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Один человек погиб и двое детей пострадали в ДТП в Приморье
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru