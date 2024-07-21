Один человек погиб и двое детей пострадали в ДТП в Приморье

Один человек погиб и двое детей пострадали в ДТП в Приморском крае, сообщили в прокуратуре региона.

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Водитель автомобиля Toyota Prius выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Cruiser Prado.

В прокуратуре региона сообщили, что погиб водитель автомобиля Toyota.

Ранее три человека стали жертвами ДТП на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПриморьеПострадавшиеПогибшиеДТП

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