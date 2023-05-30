Один человек погиб, двое пострадали из-за обстрела пункта временного размещения под Белгородом
В результате украинского обстрела пункта временного размещения в Белгородской области один человек погиб и еще двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, погиб охранник пункта временного размещения. Двое раненых в данный момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, отметил губернатор.
Гладков сообщил, что три прямых попадания пришлись на жилой и административный корпуса санатория, а также на территорию проходной.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Белгородской области 27 мая погиб один и пострадали трое местных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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