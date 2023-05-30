Один человек погиб, двое пострадали из-за обстрела пункта временного размещения под Белгородом

По его словам, погиб охранник пункта временного размещения. Двое раненых в данный момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, отметил губернатор.

Гладков сообщил, что три прямых попадания пришлись на жилой и административный корпуса санатория, а также на территорию проходной.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Белгородской области 27 мая погиб один и пострадали трое местных жителей, передает «Радиоточка НСН».

