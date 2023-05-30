Один человек погиб, двое пострадали из-за обстрела пункта временного размещения под Белгородом

В результате украинского обстрела пункта временного размещения в Белгородской области один человек погиб и еще двое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, погиб охранник пункта временного размещения. Двое раненых в данный момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, отметил губернатор.

Гладков сообщил, что три прямых попадания пришлись на жилой и административный корпуса санатория, а также на территорию проходной.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Белгородской области 27 мая погиб один и пострадали трое местных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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