Один человек погиб, 32 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Турции, сообщили в администрация провинции Мугла на юге страны.
Уточняется, что погибла 11-летняя девочка. Кроме того, 32 человека пострадали. Всех пострадавших доставили в медучреждения.
По данным полиции, у автобуса отказали тормоза, он столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями и врезался в стену дома. Телеканал TRT добавил, что водителя автобуса задержали.
Ранее в Турции на въезде на перекресток в городе Манавгат произошла подобная авария. Там туристический автобус, который направлялся из Аланьи в аэропорт Антальи, на большой скорости въехал в бетонный столб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru