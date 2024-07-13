Один человек погиб, 32 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Турции, сообщили в администрация провинции Мугла на юге страны.

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Уточняется, что погибла 11-летняя девочка. Кроме того, 32 человека пострадали. Всех пострадавших доставили в медучреждения.

По данным полиции, у автобуса отказали тормоза, он столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями и врезался в стену дома. Телеканал TRT добавил, что водителя автобуса задержали.

Ранее в Турции на въезде на перекресток в городе Манавгат произошла подобная авария. Там туристический автобус, который направлялся из Аланьи в аэропорт Антальи, на большой скорости въехал в бетонный столб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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