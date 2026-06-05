СМИ: На нефтяном терминале в Омане прогремел взрыв

Воздушная тревога несколько раз на ночь объявлялась в Севастополе Путин: Для восстановления экономики Украины потребуются сотни миллиардов евро Песков: Президент Украины может приехать в Москву на переговоры в любой момент В «белые списки» могут включить интернет-ресурсы малого бизнеса 78% родителей в России поддерживают раннее трудоустройство своих детей