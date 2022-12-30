Один человек был задержан после взрыва в ресторане в турецком Айдыне
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг в своих соцсетях заявил, что в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне был задержан один человек.
Он отметил, что прокуратурой региона Назилли было инициировано судебное расследование, назначены три прокурора.
«Инцидент будет расследован во всех его аспектах», - уточнил министр.
Взрыв в ресторане в городе Айдын в Турции прогремел 30 декабря. В результате погибли семь человек, четыре человека получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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