Один человек был задержан после взрыва в ресторане в турецком Айдыне

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг в своих соцсетях заявил, что в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне был задержан один человек.

В Турции задержали подозреваемого во взрыве в центре Стамбула

Он отметил, что прокуратурой региона Назилли было инициировано судебное расследование, назначены три прокурора.

«Инцидент будет расследован во всех его аспектах», - уточнил министр.

Взрыв в ресторане в городе Айдын в Турции прогремел 30 декабря. В результате погибли семь человек, четыре человека получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото очевидца
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