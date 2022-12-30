Один человек был задержан после взрыва в ресторане в турецком Айдыне

Он отметил, что прокуратурой региона Назилли было инициировано судебное расследование, назначены три прокурора.

«Инцидент будет расследован во всех его аспектах», - уточнил министр.

Взрыв в ресторане в городе Айдын в Турции прогремел 30 декабря. В результате погибли семь человек, четыре человека получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

