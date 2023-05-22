Очевидцы: взрыв произошел недалеко от Пентагона в США

Около Пентагона в Соединенных Штатах произошел взрыв.

В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии

Кадры с места происшествия выкладывают в социальные сети очевидцы.

Официальных комментариев пока нет. Что именно взорвалось и какова причина - неизвестно.

Накануне стало известно о взрыве на государственном оборонном предприятии «Крушик» в Сербии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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