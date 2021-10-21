Очевидцы рассказали о возможных причинах взрыва в ТЦ «Атлас»
Очевидцы рассказали о взрыве в торговом центре «Атлас» в Павловске Воронежской области, сообщает «РЕН ТВ».
Как сообщил один из сотрудников торгового центра, никаких подробностей пока не известно. При этом полицейские изъяли камеры с видеорегистратора, на которых есть важная информация.
Как заявил один из покупателей, жильцы жаловались на управляющую компанию здания, где произошел взрыв. Он живет в соседнем доме, но почувствовал всю мощность взрыва на себе. «Да, я слышал, что жалобы были на эту компанию. Коммерция…наверное, и конкуренты есть», — отметил он. Один из жильцов соседнего дома сказал, что в момент произошедшего «просто подскочил».
Рассматривается версия конфликта между коммерсантами. По предварительным данным, взорвалось СВУ без поражающих элементов. На месте работают взрывотехники.
Как сообщалось, взрыв случился около 23.30 мск 19 октября. По словам очевидцев, возгорания в результате взрыва не было. Никто не пострадал.
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