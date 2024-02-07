Очевидцы: На Ярославском шоссе произошло массовое ДТП

По данным СМИ, в массовом ДТП пострадали четыре человека. Очевидцы сообщают, что движение по шоссе перекрыто. Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ГАИ не успевают обрабатывать большое количество аварий.

Сильные пробки из-за многочисленных аварий образовались на Симферопольском, Варшавском, Новорязанском и Ленинградском шоссе. Видимость на дорогах составляет несколько десятков метров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



По прогнозам синоптиков, метель прекратится только ночью, а сугробы вырастут до 42 сантиметров.

