Очевидцы: На Ярославском шоссе произошло массовое ДТП
В Московской области на Ярославском шоссе столкнулись порядка 20 автомобилей, сообщают очевидцы в соцсетях.
По данным СМИ, в массовом ДТП пострадали четыре человека. Очевидцы сообщают, что движение по шоссе перекрыто. Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ГАИ не успевают обрабатывать большое количество аварий.
Сильные пробки из-за многочисленных аварий образовались на Симферопольском, Варшавском, Новорязанском и Ленинградском шоссе. Видимость на дорогах составляет несколько десятков метров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По прогнозам синоптиков, метель прекратится только ночью, а сугробы вырастут до 42 сантиметров.
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