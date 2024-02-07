Человек погиб в массовом ДТП на М-4 в подмосковном Ступино
7 февраля 202415:41
На трассе М-4 около Ступино столкнулись 27 автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным агентства, в результате массового ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
Инцидент произошел на 86-м км дороги, где сейчас полностью перекрыто движение.
В Московском регионе сейчас сильный снегопад, из-за чего видимость на дороге очень плохая. Столичная Госавтоинспекция уже сообщила о двух ДТП с участием шести автомобилей на Киевском шоссе, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru